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Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
Ему только 31
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар принял решение завершить карьеру в национальной команде. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"Сегодня переворачивается страница… Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все это счастье, которое мы разделили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники готовы. Я буду скучать по вам...", - написал он.
31-летний Азар выступал за сборную Бельгии с 2008 года. На счету форварда 33 гола и 36 голевых передач в 126 матчах. На чемпионате мира-2022 в Катаре Азар был капитаном "красных дьяволов", которые не смогли выйти из группы. Бельгийцы заняли третье место в одном квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
Его главным достижением в составе сборной Бельгии стала бронзовая медаль Мундиаля в 2018 году.
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