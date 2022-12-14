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В Бельгии разместили вакансию на пост главного тренера сборной
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) объявила отбор кандидатов на должность нового главного тренера национальной команды. Вакансию опубликовали на официальной сайте организации. Заявки будут приниматься до 10 января 2023 года.
Как известно, бельгийская сборная не смогла проявить себя на чемпионате мира-2022, завершив турнир на групповой стадии, и Роберто Мартинес был отправлен в отставку.
"Даже после досрочного вылета с ЧМ-2022 КБФА остается очень амбициозной в плане будущего. Есть все элементы, чтобы оставаться успешными в будущем. Задача новому тренеру сборной – работать с тем, что есть, и вести нас к новым успехам.
КБФА ищет штатного тренера национальной сборной, знающего, как побеждать. Новый тренер национальной сборной должен быть чрезвычайно амбициозным и иметь необходимый международный опыт на высшем уровне, футбольные тактические знания и понимания, а также соответствующие личные навыки.
Это должен быть серийный победитель с опытом работы с топ-игроками. Он должен знать, как сосредоточиться на создании группы и как интегрировать молодых игроков. Футбольная ассоциация ищет эксперта по тактике, который подтвердит свой выбор данными, технологиями и объективными параметрами и опирается на спортивный опыт и структуру КБФА".
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