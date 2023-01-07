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Уйдет на повышение? Футбольная федерация Бельгии начала переговоры с Тьерри Анри

Бельгия
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Он уже работает вместе с "красными дьяволами"

Уйдет на повышение? Футбольная федерация Бельгии начала переговоры с Тьерри Анри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийская футбольная федерация начала переговоры по назначению главным тренером сборной Бельгии Тьерри Анри. Об этом сообщает Николо Скира.

Француз с августа 2021-го работает в должности ассистента наставника "красных дьяволов" Роберто Мартинеса. Теперь Анри может пойти на повышение.

Мартинес подал в отставку после провала на Чемпионате мира-2022. Бельгийцы не смогли выйти из группы, в которой играли еще Хорватия, Марокко и Канада.

Отметим, что Анри никогда не работал главным тренером на уровне сборных. А вот в клубном футболе он возглавлял "Монако" (3,5 месяца) и "Монреаль" (1 год и 3 месяца).

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В статье: Бельгия Роберто Мартинес Тьерри Анри
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Источник:
Nicolo Schira

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