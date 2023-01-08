Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Брюгге раскритиковал Яремчука за промах в матче против Генка
Ханс Ванакен подвел итоги поединка чемпионата Бельгии.
Фото: twitter.com/ClubBrugge
"Брюгге" Романа Яремчука уступило бывшему клубу украинца - "Генку" в выездном матче в рамках 19-го тура бельгийского первенства.
Стоит отметить, что форвард сборной Украины появился на поле на 68 минуте, а несколькими мгновениями позже упустил чудовищный шанс сравнять счет,
Капитан "Брюгге" Ханс Ванакен подвел итоги поединка, посетовав на реализацию своей команды:
Можно отметить намного больше, чем просто поражение 1:3. При ничейном счете мы могли выходить вперед, а когда соперник сделал результат 2:1, то еще не все было потеряно. Не было реализации моментов", - сказал футболист в комментарии клубной пресс-службе.
Также, бельгиец вспомнил нереализованный момент украинского форварда, однако, выразил надежду, что с новым тренером результаты и реализация команды улучшится:
"Был шанс, когда Ритс отдал классный пас Яремчуку, но Роман свой шанс не использовал. Впрочем, я уверен, что с новыми тренером Скоттом Паркером мы вскоре сделаем шаг вперед и покажем прогресс", - добавил Ванакен.
Стоит отметить, что после 19 сыгранных матчей "Брюгге" идет на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка.
Популярное сейчас
- Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо
- Российский судья остался в элитной категории УЕФА
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Яремчук и Соболь не попали в старт на дебютный матч нового тренера Брюгге
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО