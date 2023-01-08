  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Брюгге Яремчука и Соболя довел свою безвыигрышную серию в чемпионате Бельгии до четырех матчей
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брюгге Яремчука и Соболя довел свою безвыигрышную серию в чемпионате Бельгии до четырех матчей

Бельгия
(1 голосов)

Выход Романа сегодня не помог

Брюгге Яремчука и Соболя довел свою безвыигрышную серию в чемпионате Бельгии до четырех матчей

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В девятнадцатом туре чемпионата Бельгии действующий чемпион "Брюгге" сыграл на поле текущего лидера турнирной таблицы "Генка". Матч оказался результативным (четыре гола) и напряженным (шесть желтых карточек и одна красная). Победу в итоге праздновали хозяева, футболисты "Генка" – 3:1. Это уже четвертый подряд матч чемпионата, в котором "Брюгге" не может победить.

"Брюгге" первым открыл счет, но еще до перерыва "Генк" отыгрался. В середине второго тайма хозяева вышли вперед, а к концу игрового времени укрепили свое преимущество. Примечательно, что из двух украинцев, находившихся в заявке "Брюгге" (Яремчук и Соболь), на поле появился только один. Роман Яремчук вышел, когда счет был 1:1. У него был один убийственный момент, но он не реализовал его.

За "Брюгге" единственный гол забил Ванаккен, за "Генк" отличились Куэста, Онуачу и Хейнен.

"Брюгге" после этого матча отстает от лидера турнирной таблицы "Генка" на пятнадцать очков.

По теме
yellow-arrow
Капитан Брюгге раскритиковал Яремчука за промах в матче против Генка
yellow-arrow
Яремчук и Соболь не попали в старт на дебютный матч нового тренера Брюгге
yellow-arrow
Уйдет на повышение? Футбольная федерация Бельгии начала переговоры с Тьерри Анри
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде