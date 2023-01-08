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Брюгге Яремчука и Соболя довел свою безвыигрышную серию в чемпионате Бельгии до четырех матчей
Выход Романа сегодня не помог
Олександр Приходько
В девятнадцатом туре чемпионата Бельгии действующий чемпион "Брюгге" сыграл на поле текущего лидера турнирной таблицы "Генка". Матч оказался результативным (четыре гола) и напряженным (шесть желтых карточек и одна красная). Победу в итоге праздновали хозяева, футболисты "Генка" – 3:1. Это уже четвертый подряд матч чемпионата, в котором "Брюгге" не может победить.
"Брюгге" первым открыл счет, но еще до перерыва "Генк" отыгрался. В середине второго тайма хозяева вышли вперед, а к концу игрового времени укрепили свое преимущество. Примечательно, что из двух украинцев, находившихся в заявке "Брюгге" (Яремчук и Соболь), на поле появился только один. Роман Яремчук вышел, когда счет был 1:1. У него был один убийственный момент, но он не реализовал его.
За "Брюгге" единственный гол забил Ванаккен, за "Генк" отличились Куэста, Онуачу и Хейнен.
"Брюгге" после этого матча отстает от лидера турнирной таблицы "Генка" на пятнадцать очков.
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