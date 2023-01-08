Бельгия
Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паркер: Возможно, Ритсу надо было бить. Но если бы Яремчук забил - мы бы это не обсуждали
Роман упустил 100% момент
clubbrugge.be
Главный тренер "Брюгге" Скотт Паркер прокомментировал
"Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я доволен частично нашей игрой. Тем как мы играли, какие моменты мы создавали.
О моменте Яремчука? Ритс решил сделать передачу с позиции, с которой, возможно, лучше было бы ему пробивать по воротам. Однако если бы Яремчук реализовал свой момент, мы бы сейчас это не обсуждали", - рассказал коуч.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:clubbrugge.be
Популярное сейчас
- В стиле Сикана или Нуньеса. Как Яремчук упустил убийственный шанс в проигрышном матче Брюгге
- Ворскла может остаться без ключевого легионера уже в январе - СМИ
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Уйдет на повышение? Футбольная федерация Бельгии начала переговоры с Тьерри Анри
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн