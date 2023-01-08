Паркер: Возможно, Ритсу надо было бить. Но если бы Яремчук забил - мы бы это не обсуждали

Главный тренер "Брюгге" Скотт Паркер прокомментировал поражение от "Генка" в своем первом матче во главе команды.

"Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я доволен частично нашей игрой. Тем как мы играли, какие моменты мы создавали.

О моменте Яремчука? Ритс решил сделать передачу с позиции, с которой, возможно, лучше было бы ему пробивать по воротам. Однако если бы Яремчук реализовал свой момент, мы бы сейчас это не обсуждали", - рассказал коуч.