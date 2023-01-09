Бенфику обвиняют в организации договорных матчей

"Бенфика" находится под расследованием по обвинениям в участии в договорных матчах, пишет Daily Mail.

Следствие изучает период с 2016 по 2020 год. Претензии относятся ко всем членам правления португальского клуба с того периода и после него.

Расследование началось из-за доступа прокуратуры к электронной почте клуба, который обвиняется в извлечении выгоды от нескольких мошеннических результатов матчей.

Отмечается, что "Бенфика" сотрудничает с португальскими следователями по заявлениям о договорных матчах.

В клубе подтвердили факт такого расследования: "Подтверждаем, что предстали перед судом 3 января. Как и члены совета директоров с 2016 по 2020 год, которые сейчас находятся в офисе. Других комментариев не будет, поскольку судебное разбирательство является тайным. "Бенфика" выражает свою полную готовность сотрудничать с компетентными органами".

Напомним, летом 2021 года многолетний президент "Бенфики" Луис Филиппе Виейра был вынужден уйти в отставку после обвинений в отмывании денег. После этого президентом клуба стал Руй Кошта, расследование ведется и по нем.