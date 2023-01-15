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Яремчук впервые с октября выйдет в основе Брюгге

Бельгия
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Еще один украинец в запасе

Яремчук впервые с октября выйдет в основе Брюгге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук выйдет в основе своей команды на матч чемпионата Бельгии. Форвард начнет игру на поле с первых минут против "Андерлехта".

Отметим, что это первый выход Яремчука в основе за "Брюгге" с октября прошлого года. Тогда он отыграл 79 минут против "Синт-Трейдена" (3:0) и забил один из голов.

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь будет в запасе на этот поединок.

Ранее мы сообщали, что у нападающего команды Феррана Жуджлы повреждение, из-за которого он не может выйти на поле. Именно поэтому Яремчук получил шанс в стартовом составе.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Андерлехт (Брюссель)
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