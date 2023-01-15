Яремчук провалил матч против Андерлехта, получив одну из худших оценок

"Брюгге" Романа Яремчука сыграл вничью с "Андерлехтом" в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии.

"Черно-синие" повели в счете в средине второй половины игры, когда точным выстрелом отличился датский полузащитник Каспер Нильсен. Однако, довести матч до победы команде Яремчука не удалось, защитник "Брюгге" поразил собственные ворота, и помог "Андерлехту" сравнять счет в матче.

Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Украинец отметился желтой карточкой и нереализованным выходом один на один. За матч против "Андерлехта" украинец получил одну из худших оценок - 5,9 от известного статистического портала.

Стоит отметить, что "Брюгге" занимает четвертое место в турнирной таблица чемпионата Бельгии после 20 сыгранных матчей, имея в своем активе 35 очков.