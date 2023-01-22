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Брюгге приняло предложение Страсбурга по трансферу Соболя - бельгийский журналист

Бельгия
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Украинский защитник может выступать во французской Лиге-1 уже в ближайшее время

Брюгге приняло предложение Страсбурга по трансферу Соболя - бельгийский журналист

Фото: Gazet van Antwerpen

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник Эдуард Соболь, который является футболистом бельгийского "Брюгге", близок к смене клубной прописки уже в зимнее трансферное окно.

Руководство "Брюгге" приняло предложение французского "Страсбурга" по трансферу футболиста сборной Украины. Об этом сообщил бельгийский журналист Дэвид Ван ден Брук в своем Twittere.

По данным источника, украинец уже завтра прибудет во Францию, где пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом с клубом Лиги-1. Никаких данных о финансовой стороне сделки и продолжительности контракта найти не удалось.

Отметим, что "Страсбург" в настоящее время занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 15 очков после 19 сыгранных матчей.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Страсбур
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