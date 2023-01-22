Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брюгге приняло предложение Страсбурга по трансферу Соболя - бельгийский журналист
Украинский защитник может выступать во французской Лиге-1 уже в ближайшее время
Фото: Gazet van Antwerpen
Украинский защитник Эдуард Соболь, который является футболистом бельгийского "Брюгге",
Руководство "Брюгге" приняло предложение французского "Страсбурга" по трансферу футболиста сборной Украины. Об этом сообщил бельгийский журналист Дэвид Ван ден Брук в своем Twittere.
По данным источника, украинец уже завтра прибудет во Францию, где пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом с клубом Лиги-1. Никаких данных о финансовой стороне сделки и продолжительности контракта найти не удалось.
Отметим, что "Страсбург" в настоящее время занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 15 очков после 19 сыгранных матчей.
Популярное сейчас
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Оборона Бахмута является стратегической операцией для ВСУ, - ISW
- Дебют Мудрика, трудная ситуация Миколенко, заявление Металлиста. Главные новости за 21 января
- Команда Драмбаева победила в чемпионате Бельгии Андерлехт. Украинец остался в запасе
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО