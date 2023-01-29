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Яремчук отыграл 59 минут за Брюгге в чемпионате и не нанес ни одного удара
Украинец вышел на замену по ходу первого тайма
фото - Getty Images
Украинский нападающий Роман Яремчук снова получил шанс от тренерского штаба "Брюгге" и провел больше тайма в очередном поединке чемпионата Бельгии против "Зюлте Варегема".
Яремчук вышел на поле на 17-й минуте вместо снова получившего травму Феррана Хуглы. Согласно данным Sofascore, у Яремчука ни одного удара за матч, 27 касаний мяча, 65% точность передач (12/23), все выигранные единоборства (3/3), а также девять потерь мяча. На 77-й минуте его заменил Камал Сова.
Что касается результата, "Брюгге" победил 2:1, а все голы во встрече были забиты в первом тайме.
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