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Сборная Бельгии определилась с новым главным тренером
Им стал Доменико Тедеско
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий тренер Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщает HLN.
Источник пишет о том, что на днях сотрудники бельгийского футбольного союза побывали в Германии, где обсудили детали контракта с немецким специалистом.
А сегодня стороны уже заключили соглашение. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года.
Тедеско в последнее время тренировал в Германии. Он был тренером "Лейпцига" из которого был уволен осенью.
Также Тедеско тренировал на России. Там он возглавлял московский "Спартак".
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