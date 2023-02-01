  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Сборная Бельгии определилась с новым главным тренером
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Бельгии определилась с новым главным тренером

Бельгия
(1 голосов)

Им стал Доменико Тедеско

Сборная Бельгии определилась с новым главным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий тренер Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщает HLN.

Источник пишет о том, что на днях сотрудники бельгийского футбольного союза побывали в Германии, где обсудили детали контракта с немецким специалистом.

Читайте такжеПСВ подписал вингера сборной Бельгии из Боруссии Дортмунд

А сегодня стороны уже заключили соглашение. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года.

Тедеско в последнее время тренировал в Германии. Он был тренером "Лейпцига" из которого был уволен осенью.

Также Тедеско тренировал на России. Там он возглавлял московский "Спартак".

По теме
yellow-arrow
Яремчук отыграл 59 минут за Брюгге в чемпионате и не нанес ни одного удара
yellow-arrow
Официально: Эдуард Соболь стал игроком Страсбура
yellow-arrow
Яремчук в третий раз подряд выходит в основе Брюгге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Доменико Тедеско
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
HLN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде