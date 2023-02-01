Сборная Бельгии определилась с новым главным тренером

Немецкий тренер Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщает HLN.

Источник пишет о том, что на днях сотрудники бельгийского футбольного союза побывали в Германии, где обсудили детали контракта с немецким специалистом.

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А сегодня стороны уже заключили соглашение. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года.

Тедеско в последнее время тренировал в Германии. Он был тренером "Лейпцига" из которого был уволен осенью.

Также Тедеско тренировал на России. Там он возглавлял московский "Спартак".