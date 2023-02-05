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Яремчук вышел на 89 минуте за Брюгге и успел сделать одну передачу
Времени проявить себя у украинца не было
Фото: Belga Image
Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на поле только на 89-й минуте во встрече чемпионата Бельгии против "Антверпена". Поединок завершился вничью 0:0.
Форвард заменил Камаля Сову. За несколько минут, которые были у Яремчука (основное время и добавленное арбитром), он четырежды прикоснулся к мячу, сделал одну точную передачу и выиграл одну верховую дуэль.
Отметим, что четыре предыдущих матча за "Брюгге" Яремчук начинал в стартовом составе и непременно покидал поле до финального свистка, не отличаясь высокой активностью в нападении.
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