Яремчук вышел на 89 минуте за Брюгге и успел сделать одну передачу

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на поле только на 89-й минуте во встрече чемпионата Бельгии против "Антверпена". Поединок завершился вничью 0:0.

Форвард заменил Камаля Сову. За несколько минут, которые были у Яремчука (основное время и добавленное арбитром), он четырежды прикоснулся к мячу, сделал одну точную передачу и выиграл одну верховую дуэль.

Отметим, что четыре предыдущих матча за "Брюгге" Яремчук начинал в стартовом составе и непременно покидал поле до финального свистка, не отличаясь высокой активностью в нападении.