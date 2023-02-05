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Яремчук вышел на 89 минуте за Брюгге и успел сделать одну передачу

Бельгия
(1 голосов)

Времени проявить себя у украинца не было

Яремчук вышел на 89 минуте за Брюгге и успел сделать одну передачу

Фото: Belga Image

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на поле только на 89-й минуте во встрече чемпионата Бельгии против "Антверпена". Поединок завершился вничью 0:0.

Форвард заменил Камаля Сову. За несколько минут, которые были у Яремчука (основное время и добавленное арбитром), он четырежды прикоснулся к мячу, сделал одну точную передачу и выиграл одну верховую дуэль.

Отметим, что четыре предыдущих матча за "Брюгге" Яремчук начинал в стартовом составе и непременно покидал поле до финального свистка, не отличаясь высокой активностью в нападении.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.02.2023 в 17:37
Довбик надія збірної
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