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Новый шанс. Яремчук выйдет в основе Брюгге на центральный матч тура чемпионата Бельгии
Тренерский штаб продолжает доверять украинцу
Фото: Belga Image
Нападающий Роман Яремчук получил новый шанс от тренерского штаба Брюгге и выйдет в основе своей команды на матч чемпионата Бельгии против "Унион". Это будет одна из главных встреч 25-го тура бельгийского чемпионата, ведь сойдутся четвертая и вторая команды лиги.
Ready ???????? ????????????????????????. ⚔️ #CluUsg pic.twitter.com/EVPml3T0hY— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 10, 2023
Напомним, что после смены главного тренера в "Брюгге" Яремчук стал больше получать игровую практику. Украинский форвард не пропустил ни один из шести крайних матчей, а четыре из них начинал в стартовом составе. Впрочем, в последний раз Роман забивал за "Брюгге" еще в октябре.
Матч
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