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Новый шанс. Яремчук выйдет в основе Брюгге на центральный матч тура чемпионата Бельгии

Бельгия
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Тренерский штаб продолжает доверять украинцу

Новый шанс. Яремчук выйдет в основе Брюгге на центральный матч тура чемпионата Бельгии

Фото: Belga Image

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий Роман Яремчук получил новый шанс от тренерского штаба Брюгге и выйдет в основе своей команды на матч чемпионата Бельгии против "Унион". Это будет одна из главных встреч 25-го тура бельгийского чемпионата, ведь сойдутся четвертая и вторая команды лиги.

Напомним, что после смены главного тренера в "Брюгге" Яремчук стал больше получать игровую практику. Украинский форвард не пропустил ни один из шести крайних матчей, а четыре из них начинал в стартовом составе. Впрочем, в последний раз Роман забивал за "Брюгге" еще в октябре.

Матч "Брюгге" – "Унион" состоится сегодня, 10 февраля, и начнется в 21:45.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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