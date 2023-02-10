Новый шанс. Яремчук выйдет в основе Брюгге на центральный матч тура чемпионата Бельгии

Нападающий Роман Яремчук получил новый шанс от тренерского штаба Брюгге и выйдет в основе своей команды на матч чемпионата Бельгии против "Унион". Это будет одна из главных встреч 25-го тура бельгийского чемпионата, ведь сойдутся четвертая и вторая команды лиги.

Напомним, что после смены главного тренера в "Брюгге" Яремчук стал больше получать игровую практику. Украинский форвард не пропустил ни один из шести крайних матчей, а четыре из них начинал в стартовом составе. Впрочем, в последний раз Роман забивал за "Брюгге" еще в октябре.