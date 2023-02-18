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Бывший тренер Брюгге: После трансфера из Бенфики Яремчук не был готов даже к двадцати минутам высокоинтенсивного футбола

Бельгия
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Специалист рассказал, почему украинец мало играет

Бывший тренер Брюгге: После трансфера из Бенфики Яремчук не был готов даже к двадцати минутам высокоинтенсивного футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Австралийский тренер Пол Окон, который был помощником бывшего главного тренера в бельгийском "Брюгге", рассказал, почему у Романа Яремчука не получилось заиграть после возвращения в Бельгию.

"Ситуация с Романом была простой. Условно говоря, он был не на высоте, когда клуб забрал его из "Бенфики", он не был готов даже к двадцати минутам высокоинтенсивного футбола самого высокого уровня. Все данные подтверждали это", - заявил специалист в интервью Voetbal Nieuws.

Также тренер заявил, что конкурент Яремчука - испанец Ферран Хутгла хорошо справлялся с функциями форварда, потому чаще выходил на поле в стартовом составе:

В то же время Ферран Хутгла хорошо справлялся с функциями нападающего. Тогда не стоит выводить его из состава ради форварда, который может стоить 16 миллионов евро, но не в форме. В том, что Яремчук не играл, не было вины Карла Хуфкенс – мы приняли решение, и я могу его обосновать. Возможно, Карл был бы идиотом, если бы Яремчук играл и забивал", - добавил тренер.

В нынешнем сезоне в составе "Брюгге" Яремчук сыграл 19 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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