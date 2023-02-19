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Десять минут для Яремчука. Украинец вышел на замену в матче с Серклем, Брюгге снова не победил
"Черно-синие" все еще в кризисе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на 81-й минуте матча против "Серкль Брюгге".
За время, которое у него было до финального свистка, форвард однажды пробил в створ ворот, 12 раз коснулся к мячу, сделал 71% точных передач, выиграл 2 из 5 единоборств и пять раз потерял мяч.
Что касается самого результата, то "Брюгге" снова не выиграл, расписав ничью 2:2. Все голы были забиты до выхода украинца на поле.
Отметим, что после ЧМ "Брюгге" провел 11 официальных матчей во всех турнирах, из которых смог выиграть только один.
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