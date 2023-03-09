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Известен возможный будущий тренер Яремчука - он работал в Барселоне и Аяксе

Бельгия
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Он также знаком с "Брюгге"

Известен возможный будущий тренер Яремчука - он работал в Барселоне и Аяксе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брюгге", за который выступает украинец Роман Яремчук, определился с потенциальным кандидатом на должность главного тренера. Накануне бельгийский клуб уволил Скотта Паркера.

Как сообщает De Telegraaf, у руля "черно-синих" может встать нидерландский тренер Альфред Схредер. Согласно данным издания, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Заметим, что Альфред уже работал в "Брюгге" в 2022 году, с которым он выиграл чемпионат Бельгии. Затем Схредер возглавил "Аякс", откуда был уволен в январе 2023 из-за серии неудачных результатов.

Также 50-летний специалист работал ассистентом главного тренера Рональда Кумана в "Барселоне".

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В статье: Брюгге
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Источник:
De Telegraaf

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