Известен возможный будущий тренер Яремчука - он работал в Барселоне и Аяксе

"Брюгге", за который выступает украинец Роман Яремчук, определился с потенциальным кандидатом на должность главного тренера. Накануне бельгийский клуб уволил Скотта Паркера.

Как сообщает De Telegraaf, у руля "черно-синих" может встать нидерландский тренер Альфред Схредер. Согласно данным издания, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Заметим, что Альфред уже работал в "Брюгге" в 2022 году, с которым он выиграл чемпионат Бельгии. Затем Схредер возглавил "Аякс", откуда был уволен в январе 2023 из-за серии неудачных результатов.

Также 50-летний специалист работал ассистентом главного тренера Рональда Кумана в "Барселоне".