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Футболист из Бельгии выразил готовность выступать за сборную Украины
У него есть украинские корни
Фото: Серкль Брюгге
Центральный защитник "Серкль Брюгге" Кристиан Равич, у которого есть украинские корни, заявил, что готов рассмотреть возможность выступать за сборную Украины.
"Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт к диалогу. Услышать, что они думают по этому поводу. Возможно обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках.
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Я играл за Бельгию U-16, U-17, U-18. Очень этим горжусь. Хочется и отца порадовать, если представится возможность быть заигранным за Украину, но сначала все обдумать и обсудить с менеджером, как будет лучше для меня", — сказал Равич в интервью "Украинский футбол".
Отметим, что 20-летний Равич родился и вырос в Бельгии, однако имеет прочную связь с Украиной благодаря отцу, который родом из Закарпатья. В текущем сезоне защитник провел 25 матчей за "Серкль Брюгге" во всех турнирах и забил 2 гола. Transfermarkt оценивает Равича в 800 тысяч евро.
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