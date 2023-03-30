Футболист из Бельгии выразил готовность выступать за сборную Украины

Центральный защитник "Серкль Брюгге" Кристиан Равич, у которого есть украинские корни, заявил, что готов рассмотреть возможность выступать за сборную Украины.

"Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт к диалогу. Услышать, что они думают по этому поводу. Возможно обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках.

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Я играл за Бельгию U-16, U-17, U-18. Очень этим горжусь. Хочется и отца порадовать, если представится возможность быть заигранным за Украину, но сначала все обдумать и обсудить с менеджером, как будет лучше для меня", — сказал Равич в интервью "Украинский футбол".

Отметим, что 20-летний Равич родился и вырос в Бельгии, однако имеет прочную связь с Украиной благодаря отцу, который родом из Закарпатья. В текущем сезоне защитник провел 25 матчей за "Серкль Брюгге" во всех турнирах и забил 2 гола. Transfermarkt оценивает Равича в 800 тысяч евро.