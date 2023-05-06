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Марк Овермарс: Мое сердце на 45 процентов мертвое

Бельгия
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Специалист перенес тяжелую болезнь

Марк Овермарс: Мое сердце на 45 процентов мертвое

Фото: RTL Nieuws

Новина українською

Технический директор "Антверпена" и в прошлом известный игрок Марк Овермарс, который в конце декабря перенес сердечный приступ, рассказал как чувствует себя сейчас:

"Это тяжело. У меня недостаток воздуха, когда я много говорю. А чтобы сосредоточиться, нужна энергия. Мое сердце на 45 процентов мертвое. Я испытал такой вред, что его невозможно исправить. Вы также можете видеть, как я дышу. Но вы не должны меня жалеть… Я счастливый человек, и я лучше умру здесь, чем ничего не сделаю.

Когда люди спрашивают меня, как у меня дела, часто говорю: сломать ногу, с этим можно справиться. Я четыре раза разрывал колени – крестообразные связки, хрящи… – но это совсем другая травма. Я должен хорошо распределять свои силы. Если в повестке дня есть несколько важных пунктов или встреч, я сосредотачиваюсь на них. А на следующий день восстанавливаю силы.

Надолго ли я задержусь в футболе? Десять лет – это много... То, что из-за этого я уйду на пенсию раньше, я уже понял. Ну что ж, такая жизнь. У всех бывают неудачи", – говорит Овермарс.

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В статье: Бельгия Марк Овермарс Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
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