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Официально. Торган Азар переходит из Боруссии в Андерлехт
Торган Азар вернулся в чемпионат Бельгии
Anderlecht
"Андерлехт" объявил о подписании 30-летнего футболиста дортмундской "Боруссии" Торгана Азара. С ним заключили контракт на 3 года
По информации Фабрицио Романо, "Боруссия" получит 4 миллиона евро за трансфер бельгийского полузащитника. Азар выступал за "Дортмунд" с 2019 года. Всего в Бундеслиге провел 234 поединка за Дортмундскую и Мюнхенгладбахскую "Боруссии", забил 43 гола и отдал 52 голевые передачи.
Official, completed. Thorgan Hazard has joined Anderlecht on €4m deal from Borussia Dortmund ????✨ #Anderlecht pic.twitter.com/26v13hrTJe— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023
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