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Официально. Торган Азар переходит из Боруссии в Андерлехт

Бельгия
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Торган Азар вернулся в чемпионат Бельгии

Официально. Торган Азар переходит из Боруссии в Андерлехт

Anderlecht

UA-Футбол
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"Андерлехт" объявил о подписании 30-летнего футболиста дортмундской "Боруссии" Торгана Азара. С ним заключили контракт на 3 года

По информации Фабрицио Романо, "Боруссия" получит 4 миллиона евро за трансфер бельгийского полузащитника. Азар выступал за "Дортмунд" с 2019 года. Всего в Бундеслиге провел 234 поединка за Дортмундскую и Мюнхенгладбахскую "Боруссии", забил 43 гола и отдал 52 голевые передачи.

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В статье: Торган Азар Андерлехт (Брюссель)
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