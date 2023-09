Официально. Торган Азар переходит из Боруссии в Андерлехт

"Андерлехт" объявил о подписании 30-летнего футболиста дортмундской "Боруссии" Торгана Азара. С ним заключили контракт на 3 года

По информации Фабрицио Романо, "Боруссия" получит 4 миллиона евро за трансфер бельгийского полузащитника. Азар выступал за "Дортмунд" с 2019 года. Всего в Бундеслиге провел 234 поединка за Дортмундскую и Мюнхенгладбахскую "Боруссии", забил 43 гола и отдал 52 голевые передачи.

Official, completed. Thorgan Hazard has joined Anderlecht on €4m deal from Borussia Dortmund ????✨ #Anderlecht pic.twitter.com/26v13hrTJe