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Как сыграл Сидорчук в чемпионате Бельгии. Обнародованные оценки за матч

Бельгия

Поражение прямому конкуренту

Как сыграл Сидорчук в чемпионате Бельгии. Обнародованные оценки за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Сергей Сидорчук сыграл 15-й подряд матч за "Вестерло". Сегодня, 24-го февраля, команда украинца уступила в гостях "Синт-Трейдену" (1:0).

Сидорчук отыграл только первый тайм. За это время он отдал 59% точных пасов (10 из 17-ти), имел 9 потерь, выполнил 1 точный лонгбол (из 4-х попыток), дважды бил по воротам, заблокировал 1 удар соперника, выиграл 1 единоборство из 4-х и трижды выбил мяч.

Статистически-аналитические порталы поставили Сергею посредственные оценки - 6,4 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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