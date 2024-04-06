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Соболь снова оказался вне стартового состава Генка на матч Лиги Жупиле

Бельгия
Обновлено

Сумно, сумно аж за край

Соболь снова оказался вне стартового состава Генка на матч Лиги Жупиле

Фото: Генк

Новина українською

Украинский защитник "Генка" Эдуард Соболь в шестой раз подряд оказался на скамейке запасных команды в Лиге Жупиле. Последний раз Эдуард играл с первых минут 17-го февраля, когда "Генк" принимал "РВДМ" (3:1).

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Сегодня, 6-го марта, клуб украинца гостит у "Антверпена" - соседа в турнирной таблице чемпионата (разница между командами составляет всего 1 очко).

Поединок 2-го раунда чемпионской группы начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Генк
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Источник:
Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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