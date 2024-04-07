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Сидорчук неожиданно оказался на скамейке запасных Вестерло на матч Лиги Жупиле
Второй раз подряд
Фото: Вестерло
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в стартовую 11-ку команды на матч Лиги Жупиле с "Гентом". Игрок оказался на скамейке запасных.
Прошлый матч Сергей пропускал из-за дисквалификации. До этого - регулярно появлялся в основе "Вестерло".
Поединок "Вестерло" - "Гент" начнется в 20:15 по киевскому времени.
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Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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tolina-ystas (Краматорск)
07.04.2024 в 19:58
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