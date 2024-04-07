Сидорчук неожиданно оказался на скамейке запасных Вестерло на матч Лиги Жупиле

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в стартовую 11-ку команды на матч Лиги Жупиле с "Гентом". Игрок оказался на скамейке запасных.

Прошлый матч Сергей пропускал из-за дисквалификации. До этого - регулярно появлялся в основе "Вестерло".

Поединок "Вестерло" - "Гент" начнется в 20:15 по киевскому времени.