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Сидорчук опять вне стартового состава Вестерло на Лигу Жупиле

Бельгия
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Сидорчук опять вне стартового состава Вестерло на Лигу Жупиле

Фото: Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук во второй раз подряд оказался на скамейке запасных "Вестерло" на матч Лиги Жупиле. Сегодня, 13-го апреля, его команда гостит у "Мехелена".

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В предыдущих 3-х поединках Сергей на поле не выходил (в одном была дисквалификация). Такая ситуация сложилась у Сидорчука после матчей сборных, за которыми он тоже наблюдал со скамейки запасных.

Поединок чемпионата Бельгии между "Мехеленом" и "Вестерло" стартует в 19:15 по киевскому времени.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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