Сидорчук опять вне стартового состава Вестерло на Лигу Жупиле

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук во второй раз подряд оказался на скамейке запасных "Вестерло" на матч Лиги Жупиле. Сегодня, 13-го апреля, его команда гостит у "Мехелена".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В предыдущих 3-х поединках Сергей на поле не выходил (в одном была дисквалификация). Такая ситуация сложилась у Сидорчука после матчей сборных, за которыми он тоже наблюдал со скамейки запасных.

Поединок чемпионата Бельгии между "Мехеленом" и "Вестерло" стартует в 19:15 по киевскому времени.