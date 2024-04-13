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Соболь снова не попал в старт Генка на матч Лиги Жупиле

Бельгия

Однако стабильно в запасе

Соболь снова не попал в старт Генка на матч Лиги Жупиле

Фото: з вільних джерел

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Украинский защитник Эдуард Соболь останется на скамейке запасных "Генка" в матче с "Серкль Брюгге".

Последний раз Эдуарда можно было увидеть в стартовой 11-ке в феврале, когда "Генк" принимал "РВДМ" (3:1).

Поединок 3-го раунда чемпионской группы Лиги Жупиле между "Генком" и "Серкль Брюгге" начнется в 21:45.

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Эдуард Соболь Генк
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Источник:
Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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