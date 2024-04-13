Бельгия
Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соболь снова не попал в старт Генка на матч Лиги Жупиле
Однако стабильно в запасе
Фото: з вільних джерел
Украинский защитник Эдуард Соболь останется на скамейке запасных "Генка" в матче с "Серкль Брюгге".
Последний раз Эдуарда можно было увидеть в стартовой 11-ке в феврале, когда "Генк" принимал "РВДМ" (3:1).
???????????????? ???????? ???????????????????? ????⚪#krcgenk #mijnploeg #gnkcer pic.twitter.com/iRINnHcH5V— KRC Genk (@KRCGenkofficial) April 13, 2024
Поединок 3-го раунда чемпионской группы Лиги Жупиле между "Генком" и "Серкль Брюгге" начнется в 21:45.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Очередной гол Довбика. Жирона открывает счет в матче против Атлетико Мадрид. Видео
- Александрия - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Клубы АПЛ интересуются нападающим бельгийского Юниона
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн