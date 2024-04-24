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Сергей Сидорчук получил оценку выше средней за матч Вестерло - Оуд-Хеверле (1:1)

Бельгия

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Сергей Сидорчук получил оценку выше средней за матч Вестерло - Оуд-Хеверле (1:1)

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук провел 90 минут в матче против «Оуд-Хеверле». В этом матче у него 46 из 55 точных коротких передач, 3 из 5 точных длинных пердач, 1 кросс, 1 перехват, 1 выигранная верховая дуэль.

За свои действия Сидорчук получил 7.4 от SofaScore и 7.1 от WhoScore.

В нынешнем сезоне Сергей сыграл за бельгийскую команду 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Летом 2023 года украинец перешел из «Динамо» в «Вестерло» за 700 тысяч евро.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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