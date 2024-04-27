Сидорчук попал в старт Вестерло на матч с Гентом

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук попал в стартовую 11-ку "Вестерло" на матч Лиги Жупиле против "Гента".

Отметим, что футболист будет играть в качестве капитана команды. В предыдущем матче украинец тоже был с капитанской повязкой.

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Поединок "Гент" - "Вестерло" начнется в 21:45 по Киеву.