Бельгия
Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук попал в старт Вестерло на матч с Гентом
Снова с капитанской повязкой
Фото: Вестерло
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук попал в стартовую 11-ку "Вестерло" на матч Лиги Жупиле против "Гента".
Отметим, что футболист будет играть в качестве капитана команды. В предыдущем матче украинец тоже был с капитанской повязкой.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок "Гент" - "Вестерло" начнется в 21:45 по Киеву.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик со второй попытки в матче реализовал пенальти. Видео
- Карпаты Львов вышли в Украинскую Премьер-лигу сезона 2024/2025
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Сергей Сидорчук получил оценку выше средней за матч Вестерло
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн