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Стали известны оценки Сидорчука за матч против Гента

Бельгия
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Команда уступила

Стали известны оценки Сидорчука за матч против Гента

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник Сергей Сидорчук отыграл полный матч за "Вестерло" в Лиге Жупиле. В соперниках был "Гент", которому удалось в итоге выйти победителем из голевой перестрелки (3:2).

В этом поединке Сергей отдал 90% точных пасов, 4 лонгбола (2 удачных), нанес 3 удара мимо ворот, дважды успешно пошел в дриблинг, дважды безрезультатно навесил в штрафную, выиграл 5 единоборств и заработал на себе 3 фола.

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Оценки аналитических порталов несколько различаются. WhoScored выставила Сергею невысокие 6,4 балла, а вот Sofascore признала украинца одним из лучших игроков "Вестерло" - 7,3 балла.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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