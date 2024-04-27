Стали известны оценки Сидорчука за матч против Гента

Полузащитник Сергей Сидорчук отыграл полный матч за "Вестерло" в Лиге Жупиле. В соперниках был "Гент", которому удалось в итоге выйти победителем из голевой перестрелки (3:2).

В этом поединке Сергей отдал 90% точных пасов, 4 лонгбола (2 удачных), нанес 3 удара мимо ворот, дважды успешно пошел в дриблинг, дважды безрезультатно навесил в штрафную, выиграл 5 единоборств и заработал на себе 3 фола.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Оценки аналитических порталов несколько различаются. WhoScored выставила Сергею невысокие 6,4 балла, а вот Sofascore признала украинца одним из лучших игроков "Вестерло" - 7,3 балла.