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Соболь в десятый раз подряд остался на скамейке запасных Генка в Лиге Жупиле
Ситуация не меняется
Фото: Генк
Украинский защитник Эдуард Соболь уже в десятый раз подряд оказался в запасе "Генка" на матче Лиги Жупиле. Сегодня его команды встречается с "Брюгге" - претендентом на чемпионство.
Преимущественно Эдуард появляется на поле в конце поединков. Последний раз в старте он выходил еще в феврале.
In de basis. ????⚪#krcgenk #mijnploeg #gnkclu pic.twitter.com/t8VMH6QXbV— KRC Genk (@KRCGenkofficial) April 28, 2024
Игра "Генк" - "Брюгге" начнется в 14:30 по украинскому времени.
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Источник:Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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