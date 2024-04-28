Соболь в десятый раз подряд остался на скамейке запасных Генка в Лиге Жупиле

Украинский защитник Эдуард Соболь уже в десятый раз подряд оказался в запасе "Генка" на матче Лиги Жупиле. Сегодня его команды встречается с "Брюгге" - претендентом на чемпионство.

Преимущественно Эдуард появляется на поле в конце поединков. Последний раз в старте он выходил еще в феврале.

Игра "Генк" - "Брюгге" начнется в 14:30 по украинскому времени.