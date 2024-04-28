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Соболь в десятый раз подряд остался на скамейке запасных Генка в Лиге Жупиле

Бельгия

Ситуация не меняется

Соболь в десятый раз подряд остался на скамейке запасных Генка в Лиге Жупиле

Фото: Генк

Новина українською

Украинский защитник Эдуард Соболь уже в десятый раз подряд оказался в запасе "Генка" на матче Лиги Жупиле. Сегодня его команды встречается с "Брюгге" - претендентом на чемпионство.

Преимущественно Эдуард появляется на поле в конце поединков. Последний раз в старте он выходил еще в феврале.

Игра "Генк" - "Брюгге" начнется в 14:30 по украинскому времени.

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Эдуард Соболь Генк
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Источник:
Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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