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Наставник Антверпена покинет команду в конце этого сезона - Инсайдер

Бельгия

Окончательное решение клуб сообщит в ближайшее время

Наставник Антверпена покинет команду в конце этого сезона - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency

Новина українською

Марк ван Боммель, главный тренер "Антверпена", собирается покинуть команду в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, специалист готов принять новый вызов. Окончательное решение клуб сообщит в ближайшее время.

Марк ван Боммель возглавил "Антверпен" летом 2022 года. Он подписал контракт до июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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