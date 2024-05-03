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Наставник Антверпена покинет команду в конце этого сезона - Инсайдер
Окончательное решение клуб сообщит в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency
Марк ван Боммель, главный тренер "Антверпена", собирается покинуть команду в конце этого сезона.
По информации Фабрицио Романо, специалист готов принять новый вызов. Окончательное решение клуб сообщит в ближайшее время.
Марк ван Боммель возглавил "Антверпен" летом 2022 года. Он подписал контракт до июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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