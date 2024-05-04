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Соболь снова не попал в основу Генка на матч Лиги Жупиле

Бельгия
Обновлено

Не доверяют

Соболь снова не попал в основу Генка на матч Лиги Жупиле

Фото: Генк

Новина українською

Украинский защитник "Генка" Эдуард Соболь остался на скамейке запасных в матче с "Серкль Брюгге".

Последний раз игрок появлялся в старте 17-го февраля.

Первый свисток от арбитра поединка "Серкль Брюгге" - "Генк" прозвучит в 21:45.

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Эдуард Соболь Генк
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Источник:
Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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