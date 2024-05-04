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Соболь снова не попал в основу Генка на матч Лиги Жупиле
Не доверяют
Фото: Генк
Украинский защитник "Генка" Эдуард Соболь остался на скамейке запасных в матче с "Серкль Брюгге".
Последний раз игрок появлялся в старте 17-го февраля.
LET'S GO BOYS ????#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/PXvyZFkaXJ— KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 4, 2024
Первый свисток от арбитра поединка "Серкль Брюгге" - "Генк" прозвучит в 21:45.
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