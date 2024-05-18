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Известны оценки Сидорчука за матч чемпионата Бельгии

Бельгия
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Известны оценки Сидорчука за матч чемпионата Бельгии

Фото: Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук сыграл полный матч против "Мехелена" в Лиге Жупиле. Команда украинца проиграла 0:2.

Сергей отдал 88% точных передач, выполнил 2 лонгбола, выиграл 5 единоборств из 7-ми, сфолил и дважды заработал нарушение правил на себе. Статистически-аналитические порталы поставили игроку оценки выше средних - 6,4 (WhoScored) и 7,0 (Sofascore).

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"Вестерло" занимает 6-е место в своей группе Лиги Жупиле. Последний матч сезона запланирован на 25-е мая. В соперниках - "Левен".

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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