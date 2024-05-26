Соболь - в запасе Генка на матч последнего тура Лиги Жупиле

Украинский защитник "Генка" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч с "Рояль Унионом", который станет последним в этом сезоне.

В игре предыдущего тура с "Антверпеном" (1:0) Эдуард сыграл 10 минут. В стартовой 11-ке в последний раз оказывался еще в феврале.

Поединок "Рояль Унион" - "Генк" начнется в 19:30 по украинскому времени.