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Соболь - в запасе Генка на матч последнего тура Лиги Жупиле
Как всегда
Фото: Генк
Украинский защитник "Генка" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч с "Рояль Унионом", который станет последним в этом сезоне.
В игре предыдущего тура с "Антверпеном" (1:0) Эдуард сыграл 10 минут. В стартовой 11-ке в последний раз оказывался еще в феврале.
Onze ???????? aan de aftrap. ????⚪#krcgenk #mijnploeg #usggnk pic.twitter.com/VM6oogPxdz— KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 26, 2024
Поединок "Рояль Унион" - "Генк" начнется в 19:30 по украинскому времени.
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Источник:Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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