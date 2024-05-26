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Соболь сыграл за Генк в последнем туре Лиги Жупиле. Известны оценки украинца за матч

Бельгия

Около получаса игры

Соболь сыграл за Генк в последнем туре Лиги Жупиле. Известны оценки украинца за матч

krcgenk.be

Новина українською

Украинский защитник "Генка" Эдуард Соболь принял участие в последнем матче сезона. Его команда проиграла "Рояль Униону" в Лиге Жупиле со счетом 2:0. Соболь вышел на замену на 72-й минуте игры.

В этом матче он успел 14 раз коснуться мяча, отдать 7 точных пасов из 8-ми, выиграть 2 единоборства из 3-х, отобрать мяч, заработать фол и дважды выбить шкряного подальше от ворот. За это выступление статистически-аналитические порталы поставили Эдуарду средние баллы - 6,2 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

В этом сезоне Соболь провел за "Генк" 13 матчей, преимущественно выходя на замены. Еще 4 поединка он имеет в футболке "Страсбурга".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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