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Брюгге завоевал 18-е чемпионство. Лишь один клуб выигрывал первенство чаще
Черно-синие после годичной паузы возвращают статус лучшей команды страны
Club Brugge | Instagram
В последнем туре второго этапа "Брюгге" расписал домашнюю ничью с "Серкль Брюгге" (0:0). Коллектив из Западной Фландрии сохранил первое место, опередив "Рояль Юнион" всего на один пункт.
Клуб оформил 18-е чемпионство, рекордсмен турнира – "Андерлехт" (34). За всю историю соревнований 16 команд выигрывали лигу. 25% победителей уже не существуют.
Национальный чемпионат проводится с 1895 года. За последние 15 сезонов победителями становились 6 коллективов. В частности, в кампании 2014/15 "Гент" сделал это впервые, а в прошлом розыгрыше "Антверпен" выиграл турнир спустя 65 лет после предыдущего триумфа.
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