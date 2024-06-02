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Соболь провел на скамейке запасных последний матч сезона в Лиге Жупиле. Аренда игрока завершается в этом месяце

Бельгия

Весь сезон был запасным

Соболь провел на скамейке запасных последний матч сезона в Лиге Жупиле. Аренда игрока завершается в этом месяце

krcgenk.be

Новина українською

В Лиге Жупиле состоялся последний матч этого сезона. За билет в Лигу конференций боролись «Генк» и «Гент». Украинский защитник Эдуард Соболь провел весь поединок на скамейке запасных хозяев. Победу со счетом 0:1 на выезде одержал «Гент» - он будет играть в следующем сезоне в еврокубках.

Напомним, что Эдуард Соболь находится в «Генке» на правах аренды из французского «Страсбурга». Первую часть сезона игрок провел во Франции, где отыграл 4 поединка, а вот вторую часть - в Бельгии. В его активе за «Генк» - 13 матчей. Большую часть игр Эдуард либо находился в запасе, либо выходил в конце матчей на замены.

Аренда 29-летнего Соболя действует до 30-го июня этого года. Рыночная стоимость футболиста - 2 млн евро.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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