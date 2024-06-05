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"Это будет намного раньше, чем вы думаете". Лукаку рассказал, что планирует вернуться в свой первый клуб

Бельгия

Лукаку хочет вернуться в Бельгию

"Это будет намного раньше, чем вы думаете". Лукаку рассказал, что планирует вернуться в свой первый клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что со временем вернется в клуб своего детства, "Андерлехт".

"Это возвращение обязательно произойдет. И это будет намного раньше, чем вы думаете. Я скучаю по маме, своим детям. Я покинул свою страну в восемнадцать, и я обязательно вернусь. Но сейчас сборная Бельгии и ее будущее это все, что имеет значение", - сказал игрок.

Лукаку – игрок "Челси", но сезон 2023/2024 провел за "Рому" на правах аренды, где бельгиец сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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