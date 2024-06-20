Благодаря и вопреки. Как бельгийский чемпионат повлиял на украинских сборников

С началом войны и уменьшением финансирования украинские игроки открыли для себя Бельгию. Это раньше был "непривлекательный" чемпионат (ну, зачем идти из зоны комфорта?), а вот после 2014-го мы раскусили главную изюминку – оказывается, Жупиле Про-лига является прекрасным трамплином для чего-то большего.

Если раньше все смотрели на Сергея Серебренникова и Олега Ящука, как на каких-то пилигримов, осваивающих неизведанные земли, то теперь все вполне понятно и даже по-домашнему. Роман Безус, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Марьян Швед, Сергей Болбат, Александр Драмбаев, Алексей Сыч, Филипп Будковский, Егор Назарина, Андрей Тотовицкий, Валерий Лучкевич, Николай Кухаревич – это не все, кто наполнил тамошний рынок.

И это положительно отразилось на сборной Украины – по крайней мере, у тренерского штаба появился люфт для выбора. Хороший уровень, предложенный Бельгией, помог – и сейчас в составе "желто-синих" есть исполнители с соответствующим бэкграундом.

Руслан Малиновский ("Генк", 2016 – 2019 гг.)

Статистика: 135 матчей, 30 голов, 32 результативные передачи

Трофеи: Жупиле Про-лига (2018/19)

Руслан Малиновский – яркий пример, почему нужно ехать в Бельгию и пытаться там себя реализовать. Собственно, плеймейкер своими действиями и последующим успехом спровоцировал увеличение интереса к нашей стране, и наоборот – сами украинцы начали искать пути, чтобы сыграть в Жюпиле Про-лиге. Какой смысл бегать в футболке "Мариуполя" (это отнюдь не обида), если есть перспектива показать себя в "Кортрейке" или "Антверпене" и быть замеченным скаутом престижного коллектива?

Юрий Николаевич Вернидуб может сколько угодно рассказывать, что он открыл "Малину" (здесь есть доля правды), однако "Генк" взрастил универсала и не отказался от него в проблемное время.

Давайте вспоминать – весной 2016-го Руслан получил травму крестообразных связок, отсутствовал до декабря, и "магистры" поставили арендованного исполнителя на ноги. В таких случаях обычно разрывают соглашения и возвращают "арендодателям", но нет – Малиновский не просто выздоровел, а еще и был выкуплен за 2 миллиона евро.

И плеймейкер отблагодарил – постепенно добавил и в конце концов набрал пиковую форму в 2018-м-2019-м годах. 16+16 в 51 матче, четвертое национальное золото в истории "Генка", звание лучшего игрока сезона в клубе (жаль, что не всего первенства – эта регалия досталась Гансу Ванакену).

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Возможно, Малиновский не слишком хорошо попрощался (немного скандалил, побуждая руководство выставить его на трансфер), но убеждены, что все стороны остались довольны. А что? "Генк" обогатился на почти 14 миллионов евро, полузащитник подался в более конкурентную среду, да и "Аталанта" нисколько не пожалела о покупке.

Что по сборной? Расцвет автоматически повысил рейтинг Руслана в глазах Андрея Шевченко. Если что, результативные действия против Албании, Италии, Чехии, Люксембурга и Сербии (да-да, 5:0) были совершены в бытность в Бельгии.

Роман Яремчук ("Гент", 2017 – 2021 гг., "Брюгге", 2022 – н.в.)

Статистика: 184 матча, 67 голов, 21 результативная передача

Трофеи: –

Не сказать, что Роман Яремчук не имел шансов в "Динамо" периода Сергея Реброва. Вот только за 610 минут нападающий мало чем запомнился (к тому же параллельно прогрессировал Артем Беседин). Поэтому руководство "бело-синих" не долго думало, когда за Яремчуком пришел "Гент" и предложил 2 миллиона евро.

И это самое удачное решение в жизни украинца. Пошло не сразу, но "буйволы" заметно разнообразили игровые возможности парня – например, испытали его на позиции вингера, чем привили универсализм и лучшее видение поля. Здесь должен сердечно поблагодарить Андрей Шевченко – именно наработки "Гента" раскрыли Яремчука и создали альтернативу в линии нападения во время квалификации Евро-2020.

За пять лет стал крепкой боевой единицей на балансе клуба и подкрепил это приятной глазу статистикой. Несколько раз спорил за первую строчку бомбардирского рейтинга, в розыгрыше 2020/21 отметился 17 точными выстрелами, и это послужило ключевым фактором для заинтересованности со стороны "Бенфики".

По нашему мнению, Роман не провалился в Португалии (просто не оправдал завышенные ожидания), после чего на выгодных условиях присоединился к "Брюгге". "Черно-синие" давно стремились подписать форварда, оформили самый дорогой трансфер в истории бельгийской лиги на тот момент (17 млн евро) и, конечно, рассчитывали на результат.

И тут действительно произошел провал – Яремчук не справился с конкуренцией (причем не самой сильной – Ферран Ютгла не является каким-то топом, или приближенным к такому уровню), поэтому был отдан "Валенсии" в аренду. Где нравился отрезками (кроме того самого гола мадридскому "Реалу" можно выделить большой объем черновой работы), но пока с неопределенным будущим – "Брюгге" склоняется к продаже, желающих немного.

Как бы там ни было, а Жупиле Про-лига сделала из Романа того, кем он есть. Украина? Безусловно, однако базовые навыки были развиты непосредственно во Фландрии.

Богдан Михайличенко ("Андерлехт", 2020 – 2023 гг.)

Статистика: 51 матч, 1 гол, 2 результативные передачи

Трофеи: –

А вот Богдан Михайличенко не запишет сотрудничество с "Андерлехтом" себе в актив. Хотя начал неплохо – дебютировал с забитого мяча "Сент-Трюйдену" (3:1), также отдал ассист против "Левена" (2:2) и "Сент-Жилуаз" (5:0).

С появлением Серхио Гомеса, соперника по позиции, арендованного в "Манчестер Сити", сел на скамейку запасных – после украинец признал, что объективно уступил место и потому оказался ненужным.

Печальная картина подытожилась поездкой в донецкий "Шахтер", где Богдан наоборот впечатлил хорошим перформансом в Лиге чемпионов (хотя бы потому, что отдал две передачи в борьбе с мадридским "Реалом").

Самое обидное, что "пурпурно-белые" и "горняки" не пришли к какому-то общему знаменателю, и Михайличенко вернулся в Бельгию. Оттуда фулбек отправился в Хорватию и был "списан" тренерским штабом, и вот сейчас защищает цвета "Полесья".

Поспособствовало ли бельгийское прошлое тому, что Михайличенко в сборной? Нет. У нас ощущаются проблемы на левом фланге обороны, а выбор совсем небольшой. К тому же травмировался Виталий Миколенко.

Сергей Сидорчук ("Вестерло", 2023 – н.в.)

Статистика: 29 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Трофеи: –

Сергей Сидорчук оказался на Евро благодаря лояльности Реброва и старым заслугам. Конечно, полузащитник может подстраховать Владимира Бражко и Тараса Степаненко, но его индивидуальное мастерство оставляет желать лучшего. Это не выдумки, а реальность, подтвержденная практикой в "Вестерло".

Здесь уместно отметить, что частично форма нашего легионера зависела от дел в клубе. В кампании 2022/23 команда боролась за еврокубки, однако прошлый год провела слабо – на определенном этапе рисковала вылететь, затем подкорректировала ситуацию и завершила основную часть дистанции одиннадцатой.

Специфика формата Про-лиги отправила "Вестерло" в группу претендентов за путевку в Лигу конференций, впрочем, чуда не произошло. Последнее место лишь подчеркнуло нестабильность, причем обоснованную – только летом было приглашено шестнадцать новичков (которых еще как-то надо интегрировать в схему), а в марте Рика Де Мила выставили за порог. Ставка, сделанная в пользу Барта Гора, тоже не дала вожделенной эффективности – в новом сезоне Сидорчуком будет руководить новый тренер.

Если бы хавбек продемонстрировал что-то особенное – вопросов нет. Сергей провел на поле 2 416 минут (пятый показатель в коллективе), даже вышел с капитанской повязкой, но запомнился посредственными оценками и не совсем хорошей критикой со стороны фанатов. Примечательно, что в декабре 2023-го авторитетное издание Voetbalnieuws внесло Сидорчука в список самых провальных трансферов лета.