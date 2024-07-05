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Рекордсмен Бельгии по количеству сыгранных матчей завершил карьеру в сборной

Бельгия
Обновлено

Не на мажорной ноте

Рекордсмен Бельгии по количеству сыгранных матчей завершил карьеру в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

37-летний защитник Ян Вертонген принял решение о завершении карьеры в сборной Бельгии.

"Во время тренировок и на футбольном поле ты показал, что значит быть настоящим "красным дьяволом". Ян, мы будем скучать", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Дебют Вертонгена в составе сборной Бельгии состоялся в 2007 году. С тех пор Ян принял участие в 157 матчах, и отличился 10-ю забитыми мячами.

Напомним, что на Евро-2024 Бельгия остановилась на стадии 1/8 финала в матче против Франции. Победу французам принёс автогол Вертонгена на 85-й минуте.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
05.07.2024 в 14:01
Лет пять назад надо было это сделать
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
05.07.2024 в 14:01
Лет пять назад надо было это сделать
Ответить
0
0

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