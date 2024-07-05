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Рекордсмен Бельгии по количеству сыгранных матчей завершил карьеру в сборной
Не на мажорной ноте
Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний защитник Ян Вертонген принял решение о завершении карьеры в сборной Бельгии.
"Во время тренировок и на футбольном поле ты показал, что значит быть настоящим "красным дьяволом". Ян, мы будем скучать", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
Дебют Вертонгена в составе сборной Бельгии состоялся в 2007 году. С тех пор Ян принял участие в 157 матчах, и отличился 10-ю забитыми мячами.
Напомним, что на Евро-2024 Бельгия остановилась на стадии 1/8 финала в матче против Франции. Победу французам принёс автогол Вертонгена на 85-й минуте.
From the training ground to the pitch, you've shown us what it means to be a true Red Devil. We'll miss you, Jan! ????♂️ #MerciJan pic.twitter.com/VdcRkmeDCj— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2024
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