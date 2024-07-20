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Яремчук не попал в заявку Брюгге на Суперкубок Бельгии
Украинец ищет новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук оказался вне состава команды на матч Суперкубка Бельгии.
Напомним, игрок вернулся из аренды в "Валенсии".
Ready, set, go for ????????????????????! ????⚫️ #CLUUSG— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 20, 2024
Матч за Суперкубок Бельгии начнется в 21:00 по украинскому времени. "Брюгге" сыграет с ФК "Юнион Сен-Жилуаз".
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Источник:Брюгге
Опубликовал: Виктор Иванчук
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