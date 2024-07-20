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Яремчук не попал в заявку Брюгге на Суперкубок Бельгии

Бельгия
Обновлено

Украинец ищет новую команду

Яремчук не попал в заявку Брюгге на Суперкубок Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук оказался вне состава команды на матч Суперкубка Бельгии.

Напомним, игрок вернулся из аренды в "Валенсии".

Матч за Суперкубок Бельгии начнется в 21:00 по украинскому времени. "Брюгге" сыграет с ФК "Юнион Сен-Жилуаз".

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Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Брюгге
Опубликовал: Виктор Иванчук
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