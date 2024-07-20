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Победили клуб Яремчука. Рояль Унион СЖ завоевал Суперкубок Бельгии

Бельгия
Обновлено

Украинец не играл

Победили клуб Яремчука. Рояль Унион СЖ завоевал Суперкубок Бельгии

Фото: Рояль Уніон Сен-Жилуаз

Новина українською

Сегодня, 20-го июля, состоялся матч за Суперкубок Бельгии между "Брюгге" и "Рояль Унион" Сен-Жилуаз. Победу в основное время одержали вторые.

"Брюгге" больше владел мячом, создал вдвое больше моментов, но получить положительный результат не сумел. Украинский нападающий Роман Яремчук в заявку команды на этот матч не попал.

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Суперкубок Бельгии

20.07.2024. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

"Брюгге" - "Рояль Унион" СЖ 1:2

Голы: Цолис 79 - Пуэртас 40, Лейсен 47

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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