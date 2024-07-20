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Победили клуб Яремчука. Рояль Унион СЖ завоевал Суперкубок Бельгии
Украинец не играл
Фото: Рояль Уніон Сен-Жилуаз
Сегодня, 20-го июля, состоялся матч за Суперкубок Бельгии между "Брюгге" и "Рояль Унион" Сен-Жилуаз. Победу в основное время одержали вторые.
"Брюгге" больше владел мячом, создал вдвое больше моментов, но получить положительный результат не сумел. Украинский нападающий Роман Яремчук в заявку команды на этот матч не попал.
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Суперкубок Бельгии
20.07.2024. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"
"Брюгге" - "Рояль Унион" СЖ 1:2
Голы: Цолис 79 - Пуэртас 40, Лейсен 47
SUPERCUP WINNERS! ???? pic.twitter.com/pc8btT8NFl— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 20, 2024
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