Суперкубок Бельгии. Брюгге - Рояль Унион 1:2. Видео голов и обзор матча

В Бельгии разыграли Суперкубок, в котором встречался чемпион ("Брюгге") и обладатель Кубка ("Рояль Унион") прошлого сезона. Украинский нападающий Роман Яремчук в заявку "Брюгге" на этот матч не попал.

Несмотря на все усилия чемпиона, победу одержал их соперник. Для "Рояль Униона" трофей Суперкубка стал первым в их истории.

Суперкубок Бельгии

"Брюгге" - "Рояль Унион" СЖ 1:2

Голы: Цолис 79 - Пуэртас 40, Лейсен 47