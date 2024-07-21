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Суперкубок Бельгии. Брюгге - Рояль Унион 1:2. Видео голов и обзор матча
Яремчук без трофея
Фото: Рояль Уніон Сен-Жилуаз
В Бельгии разыграли Суперкубок, в котором встречался чемпион ("Брюгге") и обладатель Кубка ("Рояль Унион") прошлого сезона. Украинский нападающий Роман Яремчук в заявку "Брюгге" на этот матч не попал.
Несмотря на все усилия чемпиона, победу одержал их соперник. Для "Рояль Униона" трофей Суперкубка стал первым в их истории.
Суперкубок Бельгии
"Брюгге" - "Рояль Унион" СЖ 1:2
Голы: Цолис 79 - Пуэртас 40, Лейсен 47
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Источник:Брюгге
Опубликовал: Виктор Иванчук
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