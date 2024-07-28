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Сидорчук не попал в стартовый состав Вестерло на первый матч нового сезона

Бельгия
Обновлено

Ждем его позже

Сидорчук не попал в стартовый состав Вестерло на первый матч нового сезона

instagram.com/sydorchuksergii

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук оказался на скамейке запасных в матче 1-го тура Лиги Жупиле. Его команда будет играть против "Серкль Брюгге".

К слову, во время клубного межсезонья Сидорчук был в составе сборной Украины на Евро-2024. Игрок выходил на поле в 1-м матче на турнире.

Поединок "Вестерло" - "Серкль Брюгге" начнется в 20:15 по киевскому времени.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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