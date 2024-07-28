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Сидорчук не попал в стартовый состав Вестерло на первый матч нового сезона
Ждем его позже
instagram.com/sydorchuksergii
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук оказался на скамейке запасных в матче 1-го тура Лиги Жупиле. Его команда будет играть против "Серкль Брюгге".
К слову, во время клубного межсезонья Сидорчук был в составе сборной Украины на Евро-2024. Игрок выходил на поле в 1-м матче на турнире.
Поединок "Вестерло" - "Серкль Брюгге" начнется в 20:15 по киевскому времени.
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Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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