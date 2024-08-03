Первый матч Сидорчука в сезоне - и сразу ассист. Известны оценки за игру Лиги Жупиле

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук сыграл первый матч в новом сезоне. Игрок вышел на замену на 72-й минуте в поединке с "Мехеленом" (4:2). Это был матч 2-го тура Лиги Жупиле.

За предоставленное игровое время Сергей отдал 4 точных паса из 5-ти, 1 ассист, выиграл 2 верховые дуэли и выполнил 2 лонгбола. Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Сидорчуку хорошие оценки - 6,8 и 7,1 соответственно.

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После 2-х туров "Вестерло" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, имея максимум очков - 6.