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Сидорчук пропускает матч Лиги Жупиле

Бельгия

Нет в заявке

Сидорчук пропускает матч Лиги Жупиле

Фото: Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч против "Рояль Унион" СЖ. Это игра 3-го тура чемпионата Бельгии.

Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.

Отметим, что в предыдущем туре (игра с "Мехеленом") Сидорчук провел на поле чуть больше 20 минут.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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