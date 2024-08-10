Бельгия
Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук пропускает матч Лиги Жупиле
Нет в заявке
Фото: Вестерло
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч против "Рояль Унион" СЖ. Это игра 3-го тура чемпионата Бельгии.
Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.
Отметим, что в предыдущем туре (игра с "Мехеленом") Сидорчук провел на поле чуть больше 20 минут.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сегодня возвращается передача Украина футбольная
- Дерюгина – о выступлении Онуфрийчук: Это молодое дарование — оно того стоит
- За сутки - более двух сотен уничтоженной техники. Генштаб подытожил потери россиян
- Челси подпишет контракт с молодым голкипером Генка - Романо
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн