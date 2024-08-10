Сидорчук пропускает матч Лиги Жупиле

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч против "Рояль Унион" СЖ. Это игра 3-го тура чемпионата Бельгии.

Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.

Отметим, что в предыдущем туре (игра с "Мехеленом") Сидорчук провел на поле чуть больше 20 минут.