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Сидорчук - о 16-м сезоне в карьере: Мотивация, как огонек, который зажигает вас и вызывает желание
Продолжает работать на самом высоком уровне
uaf.ua
33-летний полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук опубликовал пост в Instagram, посвященный 16-му сезону в его профессиональной карьере.
"Начал 16-й сезон в профессиональной карьере. Недавно у меня спрашивали, что помогает мне быть в игре так долго - мотивация или дисциплина? Дать четкий ответ невозможно, потому что карьера, как и жизнь, требует и то, и другое. В жизни и в спорте использую принцип consistency, что означает последовательность.
Мотивация, как огонек, который зажигает вас и вызывает желание. А дисциплина является тем, что помогает держаться выбранного пути, когда вдохновение исчезает. Поэтому только постоянная работа над собой, держа баланс", - написал Сергей.
Кроме "Вестерло", в своей карьере Сидорчук выступал за "Металлург" из Запорожья и киевское "Динамо".
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