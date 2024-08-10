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Сидорчук - о 16-м сезоне в карьере: Мотивация, как огонек, который зажигает вас и вызывает желание

Бельгия

Продолжает работать на самом высоком уровне

Сидорчук - о 16-м сезоне в карьере: Мотивация, как огонек, который зажигает вас и вызывает желание

uaf.ua

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33-летний полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук опубликовал пост в Instagram, посвященный 16-му сезону в его профессиональной карьере.

"Начал 16-й сезон в профессиональной карьере. Недавно у меня спрашивали, что помогает мне быть в игре так долго - мотивация или дисциплина? Дать четкий ответ невозможно, потому что карьера, как и жизнь, требует и то, и другое. В жизни и в спорте использую принцип consistency, что означает последовательность.

Мотивация, как огонек, который зажигает вас и вызывает желание. А дисциплина является тем, что помогает держаться выбранного пути, когда вдохновение исчезает. Поэтому только постоянная работа над собой, держа баланс", - написал Сергей.

Кроме "Вестерло", в своей карьере Сидорчук выступал за "Металлург" из Запорожья и киевское "Динамо".

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Сергій Сидорчук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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