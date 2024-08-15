Защитник Брентфорда может перейти в Андерлехт

Матиас Йоргенсен, известный как Занка, может сменить свою клубную прописку.

По информации бельгийского медиа, к защитнику "Брентфорда" проявляет интерес "Андерлехт". Главный тренер "пурпурно-белых" Брайан Ример хорошо знаком со способностями датчанина, поскольку в лондонском клубе он ранее работал ассистентом тренера. "Андерлехт" уже некоторое время ищет дополнительного защитника для конкуренции с Яном Вертонгеном и новичком Ян-Карло Симичем. По данным transfermarkt, стоимость 34-летнего датского игрока составляет 1 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Занка провел 18 матчей и отметился одним забитым мячом.