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Сидорчук пропускает второй матч Вестерло подряд. Известна причина
Надеемся, скоро вернется
instagram.com/sydorchuksergii
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч против "Гента" в рамках 2-го тура Лиги Жупиле.
Как отмечается на сайте "Вестерло" Сидорчук не будет играть из-за "легкой травмы". К слову, игру прошлого тура футболист тоже пропускал.
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В этом сезоне украинец успел провести лишь 1 матч. Он сыграл 20 минут в матче против "Мехелена", записав в актив ассист.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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