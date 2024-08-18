Сидорчук пропускает второй матч Вестерло подряд. Известна причина

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч против "Гента" в рамках 2-го тура Лиги Жупиле.

Как отмечается на сайте "Вестерло" Сидорчук не будет играть из-за "легкой травмы". К слову, игру прошлого тура футболист тоже пропускал.

В этом сезоне украинец успел провести лишь 1 матч. Он сыграл 20 минут в матче против "Мехелена", записав в актив ассист.