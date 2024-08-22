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Куртуа объявил о завершении своей международной карьеры под руководством Тодеско
Все из-за конфликта с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа объявил о завершении своей карьеры в национальной команде под руководством Доменико Тодеско.
В своем обращении к болельщикам Куртуа отметил, что принял это решение после длительных раздумий и конфликта с главным тренером команды.
"Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и сторонникам нашей национальной сборной.
Я горжусь тем, что представляю свою страну и вами. Для меня честь носить национальную футболку. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что смогу сыграть более 100 раз.
К сожалению, после конфликта с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством.
Федерация, с которой я провел несколько дискуссий, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший способ действий для Бельгии, поскольку он закрывает все дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.
Спасибо вам за вашу поддержку, любовь и понимание", - сказал игрок.
Куртуа дебютировал за сборную 15 ноября 2011 года. За это время футболист сыграл 102 матча.
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