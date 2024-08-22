Куртуа объявил о завершении своей международной карьеры под руководством Тодеско

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа объявил о завершении своей карьеры в национальной команде под руководством Доменико Тодеско.

В своем обращении к болельщикам Куртуа отметил, что принял это решение после длительных раздумий и конфликта с главным тренером команды.

"Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и сторонникам нашей национальной сборной.

Я горжусь тем, что представляю свою страну и вами. Для меня честь носить национальную футболку. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что смогу сыграть более 100 раз.

К сожалению, после конфликта с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством.

Федерация, с которой я провел несколько дискуссий, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший способ действий для Бельгии, поскольку он закрывает все дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу поддержку, любовь и понимание", - сказал игрок.