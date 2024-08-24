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Сидорчук пропускает третий матч Вестерло подряд

Бельгия
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До сих пор травмирован

Сидорчук пропускает третий матч Вестерло подряд

Фото: УАФ

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Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч 5-го тура Лиги Жупиле. Сегодня команда будет играть против "Левена".

Таким образом, Сидорчук пропустит 3-й матч подряд. Последний раз он играл 3-го августа против "Мехелена".

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Следующую игру "Вестерло" проведет в субботу, 30-го августа. В соперниках будет "Генк".

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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