Сидорчук пропускает третий матч Вестерло подряд

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч 5-го тура Лиги Жупиле. Сегодня команда будет играть против "Левена".

Таким образом, Сидорчук пропустит 3-й матч подряд. Последний раз он играл 3-го августа против "Мехелена".

Следующую игру "Вестерло" проведет в субботу, 30-го августа. В соперниках будет "Генк".